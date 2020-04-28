Президент проверил готовность районной больницы Шолданешт к приему пациентов с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Шолданешты глава государства посетил районную больницу. Игорь Додон проверил готовность учреждения к приему пациентов с коронавирусом.

Всего в больнице 115 коек, из которых 15 выделено для лечения инфицированных вирусом, еще 15 – для триажа. При необходимости это число может быть удвоено. В настоящее время здесь проходят лечение 25 человек с различными заболеваниями, протекающими в острой форме. В корпусе имеется также четыре аппарата для искусственной вентиляции лёгких, отметил президент на своей странице в соцсети.

Он поблагодарил администрацию и персонал больницы за добросовестный каждодневный труд и заверил в том, что руководство страны совместно с районной администрацией окажет всю необходимую поддержку для нормального функционирования лечебного учреждения.

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