Президент провел встречу с замгубернатора Брянской области (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с заместителем губернатора Брянской области Геннадием Лемешевым, который находится в Республике Молдова для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме.

Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в ряде отраслей между регионами Республики Молдова и Российской Федерации. Глава государства дал высокую оценку 10-летнему сотрудничеству между Брянской областью и Гагаузской автономией.

– Согласились с необходимостью укрепления сотрудничества в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, образование, туризм, спорт и т.д. В связи с этим отметили значительный потенциал, который необходимо реализовать. Пришли к единому мнению о том, что Форум в Кишиневе открывает широкие возможности для расширения, укрепления и углубления стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне деловых кругов и регионов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.