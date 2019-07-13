Президент провел встречу с заместителем госсекретаря США (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с Дэвидом Хейлом, заместителем госсекретаря США по политическим вопросам, находящимся с визитом в Республике Молдова. Стороны обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога.

В частности, Игорь Додон поблагодарил американскую сторону за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Республике Молдова в различных сферах на протяжении 27 лет независимости. Говорили также об успешном внедрении крупных проектов, таких как «Вызовы тысячелетия» в 2007-2009 годах, и о нашей заинтересованности в продолжении аналогичных проектов при содействии США.

– Кроме того, высоко оценил поддержку Соединенных Штатов в деле разрешения политического кризиса в Республике Молдова и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством. Подчеркнул, что благодаря поддержке со стороны внешних партнеров и широкому внутреннему консенсусу Республика Молдова имеет все шансы оздоровить экономику и провести взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов. В этом же контексте заверил заместителя госсекретаря США в том, что администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским союзом. Кроме того, призвал США поддержать наши усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета нашей страны, – отметил глава государства на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с Дэвидом Хейлом перспективы урегулирования приднестровской проблемы. Отметил, что мы по-прежнему высоко оцениваем перспективы процесса в формате 5+2 и роль США и остальных участников переговоров.