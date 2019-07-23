Президент провел встречу с содокладчиками ПАСЕ по Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу с содокладчиками Парламентской ассамблеи Совета Европы по Республике Молдова: Эгидиусом Варейкисом (Литва) и госпожой Маривонн Блондэн (Франция). Они прибыли в нашу страну с целью изучения обстановки во внутренней политике РМ.

Глава государства высоко оценил партнерство Республики Молдова и Совета Европы и интерес этой организации к ситуации в нашей стране.

– Считаю, что выполнение рекомендаций и экспертных заключений Совета Европы – это необходимое дополнение к действиям политических сил в Республике Молдова, направленным на укрепление демократии, правового государства и прав человека на национальном уровне. Подчеркнул важность реализации реформы юстиции и других приоритетных областей при поддержке партнеров по развитию на благо населения Республики Молдова и для устойчивого развития страны, – отметил президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Глава государства выразил особую признательность Венецианской комиссии за мнение, выраженное по конституционной ситуации в июне нынешнего года. В этом же контексте президент подчеркнул, что мирное преодоление данного кризиса представляет собой большой успех для нашего общества, поскольку коалиция ПСРМ и блока «Акум», а также Правительство Республики Молдова пользуются поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны и президентской администрации.

В то же время Игорь Додон отметил важность проведения взвешенной внешней политики, которая предполагает сохранение в силе всех соглашений, подписанных с зарубежными партнерами, включая Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а также восстановление полноценного партнерства с Российской Федерацией.