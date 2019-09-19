Президент провел встречу с прибывшим с визитом в РМ советником губернатора Санкт-Петербурга (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с советником губернатора Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном, который прибыл в Кишинев для участия во втором Молдавско-российском экономическом форуме. Глава государства приветствовал российского гостя и передал поздравление губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который вступил в должность 18 сентября. В свою очередь, Сергей Мовчан от имени градоначальника северной столицы России поздравил Игоря Додона и весь народ Молдовы с мирной передачей власти и стабилизацией обстановки в стране.

– В ходе встречи обсудили развитие двусторонних проектов по сотрудничеству между Санкт-Петербургом и регионами Республики Молдова, прежде всего с Гагаузской автономией. С удовлетворением констатировали успешную реализацию многих гуманитарных и образовательных программ в этом регионе нашей страны и указали на необходимость их продолжения. В частности, российская сторона готова и далее оказывать содействие развитию среднего специального образования и повышению квалификации медицинских кадров в Гагаузии, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что в Молдавско-российском экономическом форуме примут участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса. Ожидается также прибытие специального представителя Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака и руководителей ряда российских регионов.