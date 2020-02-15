Президент провел встречу с премьером Болгарии (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение визита в Мюнхен Игорь Додон провел рабочую встречу с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым.

Стороны дали отличную оценку нашим двусторонним отношениям в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сфере, в области туризма и образования. Кроме того, они с удовлетворением констатировали постоянные контакты на уровне высшего руководства наших стран.

– В этом контексте обсудили предстоящий нынешней весной официальный визит Президента Болгарии Румена Радева в Молдову и выступили за активизацию сотрудничества на уровне наших парламентов. Подчеркнули важную роль, которую играет 52-тысячная болгарская община Молдовы в укреплении связей между двумя странами. В этом же контексте выразил признательность болгарским партнерам за помощь в реализации социальных и гуманитарных проектов в Тараклийском районе, – отметил Игорь Додон.

В контексте экономического сотрудничества между нашими странами он призвал болгарских партнеров инвестировать в инфраструктурные и другие приоритетные проекты, анонсированные высшим руководством Молдовы.