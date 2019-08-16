Президент провел встречу с председателем Союза адвокатов РМ (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня встретился с Эманоилом Плошницей, председателем Союза адвокатов Республики Молдова. В ходе беседы стороны отметили важнейшую роль адвокатуры в защите основополагающих прав и свобод человека и укреплении правового государства.

– Приветствовал оперативную реакцию адвокатов на политический и институциональный кризис в Республике Молдова, вызванный решениями Конституционного суда от 8-9 июня 2019 года. Дал высокую оценку твердой позиции Союза адвокатов и их профессиональных отзывов в отношении политико-правового дисбаланса, а также предложенных ими решений по восстановлению правовой безопасности. Учитывая, что институт адвокатуры – неотъемлемый участник системы юстиции, я рассчитываю на опыт, профессионализм Союза адвокатов и их поддержку в реализации настоящих реформ судебной системы, предложенных нынешним правительством и столь ожидаемых в обществе, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон также подчеркнул готовность президентской администрации к конструктивному диалогу для урегулирования проблем, с которыми сталкиваются адвокаты, и созданию надежных правовых рамок, которые бы способствовали повышению качества системы правосудия.

В свою очередь, Эманоил Плошницэ поблагодарил за возможность обсудить с главой государства проблемы в данной сфере и за учет мнения адвокатов по крайне важному для общества вопросу, такому как реформа юстиции. Председатель Союза адвокатов высоко оценил открытость администрации президента к диалогу и отметил, что с 1989 года таких встреч не было ни с одним президентом или премьер-министром страны.