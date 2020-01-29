Президент провел встречу с председателем ПАСЕ (ФОТО)

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Первым пунктом рабочего визита в Страсбург Игоря Додона стала встреча с председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендриком Деймсом.

Глава государства дал высокую оценку партнерству Республики Молдова с Советом Европы и ПАСЕ, а также тому постоянному интересу, который проявляется к событиям в нашей стране.

– Добавил, что мы считаем полезной и крайне важной экспертизу, проводимую структурами СЕ в рамках наших усилий по продвижению внутренних реформ. Кроме того, было подчеркнуто, что мы предпринимаем шаги для соблюдения взятых на себя обязательств с целью завершения процедуры мониторинга Республики Молдова со стороны ПАСЕ и перехода на другой структурный уровень с Парламентской Ассамблеей. Эта задача зафиксирована и в Плане действий правительства на 2020-2023 годы. Выразил надежду на то, что следующий мониторинговый отчет ПАСЕ будет в этой части позитивным, – отметил он на своей странице в соцсети.

Президент также подтвердил твердую решимость Молдовы найти в рамках формата “5+2” адекватное решение приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.Ввиду того, что в 2020 году Республика Молдова отмечает 25-летие со дня вступления в Совет Европы, он пригласил Хендрика Деймса посетить нашу страну в течение нынешнего года.