Президент провел встречу с председателем Нацбанка (ФОТО)

Кроме того, собеседники говорили о ходе реформы банковского сектора и в этом контексте подчеркнули необходимость независимой деятельности Центробанка с целью реализации обозначенных им приоритетных направлений.

– Пришли к единому мнению о том, что нам нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. В связи с этим я приветствовал те значительные усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.