Президент провел встречу с председателем Нацбанка (ФОТО)

Президент провел встречу с председателем Нацбанка (ФОТО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся подготовки программы с Международным валютным фондом, что очень важно для укрепления макроэкономической базы и обеспечения экономического развития нашей страны.

Кроме того, собеседники говорили о ходе реформы банковского сектора и в этом контексте подчеркнули необходимость независимой деятельности Центробанка с целью реализации обозначенных им приоритетных направлений.

– Пришли к единому мнению о том, что нам нужен стабильный, надежный, безопасный для граждан и привлекательный для бизнеса банковский сектор. В связи с этим я приветствовал те значительные усилия, которые прилагает Национальный банк Молдовы, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы. 

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