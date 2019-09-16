Президент провел встречу с послом Турции в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и отметили необходимость их активизации по важнейшим направлениям в рамках стратегического партнерства между нашими странами.

Игорь Додон поблагодарил посла Турции за активное содействие углублению молдавско-турецкого диалога и выразил признательность руководству этой страны за реализацию множества социально-культурных и инфраструктурных проектов на территории Республики Молдова, в особенности в Гагаузской автономии.

– В связи с этим высоко оценил усилия турецких партнеров, которые завершают капитальную реконструкцию футбольного стадиона в Комрате. Объект соответствует всем международным стандартам и строится благодаря личной договоренности между башканом автономии Ириной Влах и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2018 году, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, они рассмотрели запланированное на октябрь открытие многофункционального спортивного комплекса Chișinău Arena.

– Считаю, что этот не имеющий аналогов объект необходим нашей стране, поэтому мы всячески содействуем завершению строительных работ и сдаче комплекса в эксплуатацию, – отметил президент.

В завершение беседы Игорь Додон и турецкий посол говорили о возможности проведения двусторонней встречи с Эрдоганом в конце сентября «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

