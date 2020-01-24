Президент провел встречу с послом Турции в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали восходящую динамику молдавско-турецкого политического диалога и продвинутый уровень двусторонних отношений в различных областях. Они сошлись во мнении о том, что официальный визит главы молдавского государства в Турцию 29-30 декабря 2019 года был успешным. В ходе этой поездки состоялось первое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня и были подписаны четыре важных двусторонних соглашения.

Игорь Додон выразил благодарность руководству Турецкой Республики за финансовую и техническую помощь, оказываемую Республике Молдова посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA). Он отметил, что недавно в ходе встречи с руководством кишиневского представительства Агентства Сельдой Озденоглу была достигнута договоренность о совместной реализации ряда инвестиционных проектов на всей территории страны.