Президент провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего стратегического диалога и констатировали его укрепление и стабильность в уходящем году, несмотря на серьезные политические вызовы для нашей страны.

– Пришли к общему мнению о необходимости сохранения позитивной динамики и в 2020 году. Пожелал господину послу и его близким счастливого Рождества и Нового года, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.