Президент провел встречу с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства провел сегодня рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления двустороннего стратегического диалога, в том числе по вопросам экономики, социального развития и важнейших реформ.

Игорь Додон поблагодарил руководство Соединенных Штатов за своевременную помощь нашей стране в борьбе с распространением коронавируса и выразил уверенность в том, что пандемический кризис можно будет преодолеть только совместными усилиями всех стран.

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