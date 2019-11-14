Президент провел встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Его Превосходительством, Марком Стивеном Фишером, новым Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, была дана высокая оценка поддержке, оказываемой Соединенным Королевством нашей стране в различных областях.

Игорь Додон подчеркнул, что “мы и далее рассчитываем на помощь со стороны Великобритании в процессе имплементации реформ, в том числе в области борьбы с коррупцией, реформирования финансово-банковской системы, укрепления национальной безопасности, включая энергетическую, и т.д.”.

В контексте беседы на тему внутриполитической ситуации он также отметил, что администрация президента выступает за формирование профессионального технократического правительства, которое сосредоточится на выполнении всех обязательств по отношению к внешним партнерам, продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС, сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными организациями, проведение взвешенной внешней политики между Западом и Востоком.

– Внутренняя повестка нового правительства сосредоточится на реализации и имплементации начатых реформ, включая следующие приоритеты. В первую очередь, речь идет о реализации реформы юстиции и назначении нового Генерального прокурора, независимого и неподкупного, в соответствии с действующим законодательством. В этой части будут соблюдены все рекомендации внешних партнеров и экспертов Венецианской комиссии. В социальной сфере будет сделан упор на поддержке президентских инициатив по индексации пенсии, повышению зарплат, поддержке социально уязвимых слоев населения. В области экономического развития повестка нового правительства предусматривает эффективную налоговую реформу, борьбу с контрабандными и коррупционными схемами, привлечение масштабных инвестиций в крупные инфраструктурные проекты, поддержку важных секторов, таких как туризм, информационные технологии, развитие сектора услуг и т.д, – сообщил Игорь Додон.