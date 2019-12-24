Президент провел встречу с послом России в Молдове (ФОТО)

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Игорь Додон и Олег Васнецов обсудили итоги уходящего года в двусторонних отношениях, с удовлетворением констатировав восстановление и значительное укрепление стратегического диалога по всем актуальным направлениям, несмотря на сложный политический период в Республике Молдова.

– Рассмотрели план взаимодействия наших стран в 2020 году. В частности, был подчеркнут обоюдный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В завершение встречи он пожелал Олегу Васнецову и его близким счастливого Нового года и Рождества Христова.