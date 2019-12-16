Президент провел встречу с послом Китая (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон встретился сегодня с Послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки. Игорь Додон подчеркнул, что Китайская Народная Республика – важный и надежный партнер Республики Молдова.

– Подтвердил интерес нашей страны к расширению и углублению двустороннего молдавско-китайского диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес. В то же время указал на взаимную поддержку в области сотрудничества в рамках международных организаций, – отметил президент на своей странице в соцсети.