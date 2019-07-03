Президент провел встречу с послом Ирландии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел рабочую встречу с послом Ирландии в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте, Е.П. Дереком Фили по случаю завершения его миссии.

– В ходе беседы подчеркнул, что укрепление молдавско-ирландского диалога представляет собой приоритет для Республики Молдова, подтверждением чему служит решение Правительства РМ об открытии дипломатической миссии в Ирландии. В связи с этим приветствовал намерение ирландской стороны открыть дипломатическое представительство в Кишиневе, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Игорь Додон выразил послу благодарность за помощь, оказанную его страной Молдове в различных областях.

– Подчеркнул, что мы и далее рассчитываем на поддержку Ирландии в процессе реализации всей повестки реформ, которые взяло на себя нынешнее правительство. Кроме того, выступил за укрепление торгово-экономических связей и привлечение ирландских инвесторов в национальную экономику, – добавил он.

В завершение встречи глава государства дал высокую оценку активной деятельности дипломата в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Игорь Додон выразил также уверенность в том, что с назначением нового посла партнерство Республики Молдова и Ирландии продолжит развиваться по многим направлениям на благо граждан наших стран.