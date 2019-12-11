Президент провел встречу с послом Грузии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Грузии в Республике Молдова Мерабом Антадзе по случаю завершения его пятилетней миссии.

Глава государства поблагодарил дипломата за его существенный вклад в развитие молдавско-грузинских отношений, за укрепление традиционной дружбы наших народов, скрепленной православной верой. В этом контексте президент подчеркнул, что Республика Молдова заинтересована в продолжении и активизации двусторонних контактов по различным направлениям, представляющим взаимный интерес.

– Вместе с тем, мы констатировали недостаточную реализацию торгово-экономического потенциала и выступили за углубление связей. При этом мы указали на необходимость проведения второго заседания Межправительственной комиссии и организации на его «полях» бизнес-форума, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства отметил также активное взаимодействие с Грузией на различных международных площадках, в том числе в рамках проекта «Восточное партнерство», ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других. Кроме того, наши страны плодотворно сотрудничают на уровне парламентов, подчеркнул он.

Отдельно он указал на то обстоятельство, что Республика Молдова и Грузия подписали соглашения об ассоциации с Европейским союзом, поэтому интересен обмен опытом в части имплементации этого документа, в том числе Договора о свободной торговле (DCFTA).

В завершение встречи Игорь Додон пожелал Мерабу Антадзе успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность в том, что новый посол Грузии будет также содействовать укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами.