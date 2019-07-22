Президент провел встречу с послом Чехии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Чехии в Молдове Зденеком Крейчи. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, перспективах их развития, а также о внутриполитической ситуации в нашей стране.

Глава государства выразил признательность чешской стороне за оказанную поддержку в процессе модернизации и реформирования Республики Молдова.

– С удовлетворением констатировал, что за последнее время двусторонний политический диалог между Республикой Молдова и Чешской Республикой показывает позитивную динамику, что выражается, в том числе, в форме взаимных визитов. Между нашими странами обширная законодательная база – подписаны 32 двусторонних соглашения в различных областях. Отметил, что расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере является приоритетом для Республики Молдова. В нашей стране действуют 53 предприятия с чешским капиталом. Подчеркнул наличие огромного потенциала в этой области, который нужно реализовать. Мы заинтересованы в активном вовлечении чешских инвесторов в национальную экономику, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

В завершение встречи стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать деятельность, направленную на создание новых перспектив для углубления молдавско-чешского сотрудничества.