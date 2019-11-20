Президент провел встречу с новой главой миссии Международного республиканского института США в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с новой главой миссии Международного республиканского института США в Республике Молдова Андреей Кирбс.

Глава государства приветствовал гостью на молдавской земле, пожелал успехов в делах, которыми ей предстоит заниматься. В то же время он высоко оценил деятельность этой организации в нашей стране с 1998 года, в том числе социологические исследования, проводимые дважды в год.

– В этом же контексте подчеркнул важность участия экспертов Международного республиканского института в процессе мониторинга предвыборных кампаний в Республике Молдова. Напомню, что на период с декабря 2018-го по февраль 2019-го Институт делегировал около 50 человек для проведения мониторинга кампании по выборам в Парламент 24 февраля 2019 года, – отметил Додон на своей странице в соцсети.