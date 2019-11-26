Президент провел встречу с Ириной Влах и принял участие в чине освящения приходского дома Кафедрального собора Иоанна Предтечи (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу с Ириной Влах и принял участие в чине освящения приходского дома Кафедрального собора Иоанна Предтечи (ФОТО, ВИДЕО)

В Комрате Игорь Додон встретился с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили вопросы развития региона, уделив особое внимание принятию бюджета автономии на 2020 год и указав на определенные трудности в финансовой и налоговой сфере. При они этом отметили важность реализации намеченных социальных проектов, в том числе при поддержке Турции и других внешних партнеров.

Игорь Додон и Ирина Влах говорили также о принятии важных для Гагаузии законопроектов, направленных на приведение регионального законодательства в соответствии с национальным. Кроме того, они обсудили подготовку к празднованию 25-летия со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». Напомним, что мероприятия состоятся 23 декабря под патронатом главы государства.

В завершение сегодняшней рабочей поездки по югу страны президент принял участие в чине освящения приходского дома Кафедрального собора Иоанна Предтечи, где он ранее оказал помощь в ремонте колокольни. Вместе с Епископом Комратским и Кагульским Анатолием Игорь Додон помолился за мир в нашей стране, а также за процветание и благополучие народа Молдовы.

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