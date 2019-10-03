Президент провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)

Президент провел встречу с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ФОТО)

Игорь Додон встретился сегодня с Государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, который находится с рабочим визитом в Республике Молдова.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, а также региональной безопасности.

– С удовлетворением констатировали высокий уровень сотрудничества с белорусскими властями, установленного в особенности благодаря обмену визитами на уровне президентов двух стран. Указал на позицию наших государств как источников безопасности в контексте региональной нестабильности и необходимости урегулирования всех конфликтов на основе принципов международного права и многостороннего консенсуса, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В то же время он подтвердил твердое намерение администрации президента проводить взвешенную внешнюю политику для развития прагматичных партнерских связей как с Востоком, так и с Западом на основе конституционного статуса постоянного нейтралитета.

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