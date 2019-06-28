Президент провел встречу с главой МИД Латвии (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон этим утром провел рабочую встречу с Министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, находящимся с визитом в Республике Молдова. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и констатировали активный диалог между нашими странами на протяжении 27 лет с момента установления дипломатических отношений.

– Выразил благодарность за финансовую помощь, предоставленную Республике Молдова правительством Латвии в контексте продвижения реформ по модернизации страны, в том числе в рамках двусторонних проектов. Дал высокую оценку продолжительной деятельности Молдавско-латвийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В связи с этим отметил активность экономических агентов обеих стран, но в то же время указал на то, что объем двусторонней торговли не отражает потенциала сотрудничества, который должен быть реализован в полной мере, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Кроме того, Игорь Додон положительно оценил сотрудничество на уровне местных публичных администраций. У нас подписано уже 27 соглашений о сотрудничестве, в том числе 10 между местными властями Региона развития «Север» в Республике Молдова и регионами Латвии, подчеркнул он.

– Обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова и тот важный этап, через который сейчас проходит наша страна. В особенности подчеркнул, что полная поддержка, которую оказывают новой власти наши сограждане и ключевые внешние партнеры Республики Молдова на Западе и Востоке, – это отличный шанс для развития страны. Отметил, что администрация президента совместно с парламентским большинством и правительством будут в дальнейшем проводить взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов и при соблюдении нейтрального статуса Республики Молдова, – констатировал глава государства.