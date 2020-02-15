Президент провел встречу с генсеком ОБСЕ (ФОТО, ВИДЕО)

0

В продолжение рабочего визита в Мюнхен Игорь Додон встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся отношений между Республикой Молдова и этой международной организацией, в том числе в части укрепления правового государства, защиты прав человека и проведения свободных выборов. Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки.

– Указал на необходимость продолжения «политики малых шагов» и дальнейшей имплементации протокола «Берлин+». В этом контексте рассказал о сегодняшней встрече с Эди Рамой, премьером Албании, председательствующей в ОБСЕ в нынешнем году, и подчеркнул, что мы рассчитываем на содействие этой страны прогрессу на приднестровском направлении. Кроме того, дал высокую оценку опыту и компетентности спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майра-Хартинга в этой области, – сообщил Додон на своей странице в соцсети.