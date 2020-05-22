Президент провел встречу с генпримаром Кишинева: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу с генпримаром Кишинева: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном. В ходе беседы стороны затронули множество вопросов, связанных с функционированием муниципия, особенно в результате отмены многих ограничений, введенных в период чрезвычайного положения.

В этом контексте генпримар заверил президента в том, что совместно с муниципальными службами был проведен анализ и приняты меры, которые могут способствовать минимизации риска инфицирования COVID-19, а также позволить экономическим агентам вернуться к нормальному режиму работы.

Кроме того, в ходе обсуждения проблемы незаконных строек в Кишиневе Игорь Додон поддержал идею мэра о необходимости законодательно закрепленного разграничения всех участков с зелеными насаждениями в столичном регионе, о запрете строек по периметру «зеленых зон», об отчуждении земельных участков в городе, о передаче в аренду исключительно путем проведения публичных и транспарентных тендеров, а также о других необходимых мерах по защите и развитию муниципального наследия. Глава государства подчеркнул свою готовность поддерживать и продвигать подобные законодательные инициативы.

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