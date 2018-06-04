Президент провел встречу с генеральным секретарем Межпарламентского союза

Игорь Додон побеседовал этим утром с Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в нашей стране по приглашению, которое глава государства направил ему в 2016 году в бытность руководителем делегации Республики Молдова в МПС.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей политической ситуации, о предстоящих осенью парламентских выборах, сотрудничестве парламента Республики Молдова с МПС и др. Игорь Додон дал высокую оценку поддержке со стороны Межпарламентского союза в имплементации механизмов и стандартов МПС, признанных и принятых на глобальном уровне.

Глава государства также отметил, что Национальная группа МПС, которой руководит глава парламентской фракции ПСРМ Зинаида Гречаный, примет активное участие во всех мероприятиях, проводимых крупнейшим международным межпарламентским форумом мира – МПС. В заключение президент выразил надежду на то, что визит высокого гостя придаст новый импульс деятельности нашей страны в этой организации.