Президент провел встречу с директором СИБ: какие вопросы обсуждались в ходе беседы (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел встречу с директором СИБ: какие вопросы обсуждались в ходе беседы (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с директором Службы информации и безопасности Александром Есауленко.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о деятельности данного ведомства на сегодняшний день.

– Отметил, что вся Администрация Президента и я лично будем уделять особое внимание взаимодействию с этим важным государственным учреждением во благо страны и нашего народа. Также обратил внимание руководства СИБ на необходимость подготовки на высшем уровне материалов для заседаний Высшего совета безопасности. Следующее заседание ВСБ намечено на четверг, 18 июля, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Кроме того, глава государства подчеркнул, что окажет всю необходимую поддержку для успешной реализации задач СИБ ввиду предупреждения и устранения факторов, которые представляют угрозу государственной безопасности Республики Молдова.

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