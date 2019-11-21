Президент провел встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с депутатами Народного собрания Гагаузии, которые приехали в Кишинев. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии дел в регионе и Республике Молдова в целом.

В частности, глава государства отметил, что в стране произошли важные изменения, открывающие широкие возможности для развития экономики и социальной сферы.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы взаимодействия депутатов НСГ и Парламента Республики Молдова. В этом же контексте они говорили и о перспективах принятия пакета законопроектов, направленных на гармонизацию законодательства Гагаузской автономии с национальным.

Участники встречи обсудили также программу мероприятий, которые пройдут 23 декабря под патронатом президента в ознаменование 25-й годовщины со дня принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузской автономии» (Гагауз-Ери).