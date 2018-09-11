Президент провел оперативное совещание по ситуации в стране и предстоящим международным мероприятиям (ФОТО, ВИДЕО)

– Ещё раз хочу сказать спасибо всем за сочувствие, добрые пожелания и понимание в отношении меня и моих родных. К сожалению, ещё некоторое время понадобится быть под наблюдением врачей. Думаю, что мы все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения. Здоровья и добра всем! – написал он на своей странице в соцсети.