Президент провел оперативное совещание по ситуации в стране и предстоящим международным мероприятиям (ФОТО, ВИДЕО)

Президент провел оперативное совещание по ситуации в стране и предстоящим международным мероприятиям (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства впервые появился на публике после произошедшего с ним ДТП. 

Игорь Додон собрал за одним столом своих советников, с которыми обсудил текущую ситуацию в стране и предстоящие международные мероприятия, в которых он примет участие.

– Ещё раз хочу сказать спасибо всем за сочувствие, добрые пожелания и понимание в отношении меня и моих родных. К сожалению, ещё некоторое время понадобится быть под наблюдением врачей. Думаю, что мы все должны извлечь уроки из сложившейся ситуации и всегда помнить, что человеческое отношение и сострадание должны преобладать над искушением проявлять политические эмоции и предпочтения. Здоровья и добра всем! – написал он на своей странице в соцсети. 

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