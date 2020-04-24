Президент провел онлайн-дискуссию со своим литовским коллегой (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня онлайн-дискуссию с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. В ходе беседы Додон дал высокую оценку двусторонним отношениям и активному политическому диалогу между нашими государствами. В то же время он отметил, что есть нереализованный потенциал, выступив за углубление партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Провели обмен мнениями о ситуации, вызванной пандемическим кризисом в наших странах и в мире, а также о мерах, предпринимаемых властями для борьбы с пандемией. Выразил искреннюю благодарность Литовской Республике за оказываемую помощь и поддержку в репатриации граждан РМ в период карантина, а также за решение правительства Литвы о выделении финансовой помощи для приобретения медицинских расходных материалов и оборудования, нужного нам для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В этом контексте подчеркнул, что взаимопомощь и поддержка государств окажет существенное содействие обузданию пандемии, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, он высоко оценил активную позицию и постоянную поддержку Литвы в активизации формата Восточного партнерства. В связи с этим стороны обменялись мнениями о способах подготовки к предстоящему саммиту ВП.

– Вместе с тем, подчеркнул необходимость объединения усилий как со стороны государств Восточного партнерства, так и со стороны Евросоюза с целью эффективного углубления диалога и полноценной реализации нужных реформ. Выразил надежду на то, что и в будущем Вильнюс сохранит проактивную позицию в отношении Республики Молдова. В этом контексте подтвердил приверженность руководства нашей страны проведению взвешенной внешней политики, которая предполагает развитие эффективных партнерских отношений со странами как на Западе, так и на Востоке, реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС и других международных соглашений, по которым Молдова взяла на себя обязательства, а также имплементацию реформ в строгом соответствии с европейскими стандартами, – подытожил глава государства.

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