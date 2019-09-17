Президент провел неформальную встречу с аккредитованными в Молдове послами (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел неформальную встречу с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова.

– Обсудили развитие политической ситуации в стране, включая политическое соглашение, подписанное вчера ПСРМ, блоком “ACUM”, президентом страны, премьер-министром и председателем парламента. Этот документ дает нам шанс на стабильность в стране. Подчеркнул, что внутренний и внешний консенсус создает хорошую возможность для дальнейшего успешного проведения взвешенной внешней политики на основе конституционного статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов Республики Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.