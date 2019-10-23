Президент провел еще одну важную встречу в Японии (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Токио президент Молдовы Игорь Додон встретился с вице-президентом Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Дзюнити Ямадой. Глава государства выразил благодарность японской стороне за поддержку, оказанную Республике Молдова в форме грантов и финансирования различных проектов, включая курсы обучения для госслужащих.

Кроме того, Игорь Додон приветствовал начало работы представительства JICA в Киеве и предложил открыть аналогичный офис в Кишиневе.

– За последние 15 лет Япония профинансировала на 37,2 млн. долларов проект поддержки непривилегированных фермеров 2KR. Посредством этого были приобретены и привезены в страну 7580 единиц новой сельскохозяйственной техники для примерно 3500 получателей, благодаря чему было охвачено около 40% орошаемых земель страны, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В ходе встречи глава государства подчеркнул важность трех проектов, которые направлены на рассмотрение Правительству Японии: модернизация оборудования для пожарной охраны на сумму 14 млн. долларов, строительство Аграрно-продовольственного центра в Кишиневе, «Модернизация сельскохозяйственных машин и оборудования» посредством механизма официальной помощи по развитию в сумме 30 млн. долларов сроком на 40 лет под 0,1%. Игорь Додон заверил собеседника в том, что администрация президента будет поддерживать взаимовыгодные молдавско-японские инициативы в рамках программы помощи по развитию.