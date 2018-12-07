Президент проведёт очередную «прямую линию» с гражданами в «Одноклассниках»

По многочисленным просьбам наших сограждан и учитывая прошлые прямые эфиры, который посмотрело более 5 млн человек, глава государства решил провести очередную «прямую линию» в социальной сети «Одноклассники».

⁃ Накопилось много вопросов для запланированного на вторник, 11 декабря, прямого эфира. Вопросы продолжают поступать. Попытаюсь дать ответы на максимально возможное количество вопросов, – отметил он на своей странице в соцсети.

«Прямая линия» начнётся в 18.30. Прямую трансляцию можно будет смотреть на личной странице Игоря Додона в «Одноклассниках».

⁃ Жду ваших вопросов. Увидимся во вторник, 11 декабря, в 18:30, начнем прямую трансляцию с небольшой экскурсии по обновленной президентуре, – подытожил он.