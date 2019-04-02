Президент проведет сегодня совместные консультации лидеров ведущих парламентских сил

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Председатели Партии социалистов, Демократической партии, партии “Платформа достоинства и правды” и партии “Действие и солидарность” приглашены сегодня, 2 апреля, на беседу с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном. На сей раз лидеры основных парламентских сил и глава государства соберутся за одним столом.

Мероприятие намечено на 12.00 и состоится, как и в прошлый раз, в Государственной резиденции. С инициативой выступил сам глава государства после того, как на прошлой неделе он пообщался по отдельности с лидером каждой из сил, прошедших в парламент.

Ранее Игорь Додон заявлял, что готов выступить модератором в двусторонних консультациях лидеров партий, и что в связи с этим он видит основную задачу главы государства: создать условия для проведения прямых переговоров между руководителями основных парламентских сил.

– Подтверждаю свою готовность одобрить создание парламентского большинства из парламентских партий, но без шантажа, угроз или при помощи «перебежчиков». Или же согласиться на роспуск парламента и проведение досрочных выборов. Напомню, что прошло почти полтора месяца со дня голосования на парламентских выборах. Пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и её гражданами: либо создание легитимного парламентского большинства, либо проведение досрочных парламентских выборов, – отмечал Игорь Додон.