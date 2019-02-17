Президент проведет “прямую линию” в “Одноклассниках”

Президент проведет “прямую линию” в “Одноклассниках”

По многочисленным просьбам наших сограждан и учитывая прошлые прямые эфиры, которые посмотрело более 7 млн человек, глава государства решил провести очередную “прямую линию” в “Одноклассниках”. 

– Накопилось много вопросов для запланированного на вторник, 19 февраля, прямого эфира, и они продолжают поступать. Попытаюсь дать ответы на максимально возможное количество, – отметил Игорь Додон. 

Прямую трансляцию “прямой линии” можно будет посмотреть 19 февраля, начиная с 19.00, на личной странице Игоря Додона в “Одноклассниках”.

 

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