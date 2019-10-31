Президент протянул руку помощи семье, от которой власти потребовали вернуть выделенные государством для лечения ребенка деньги (ФОТО, ВИДЕО)

Президент протянул руку помощи семье, от которой власти потребовали вернуть выделенные государством для лечения ребенка деньги (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства из прессы узнал о вопиющем случае с семьей Паскарь из села Суворовка Фалештского района. На семью Паскарь, в которой растут 11 детей, подали в суд после того, как власти потребовали от них вернуть материальную помощь в размере 6 тысяч леев, ранее выданную государством для лечения дочери, попавшей в реанимацию.

Глава государства решил пригласить эту семью в президентуру и предложить им необходимую помощь. Родители Адела и Сергей рассказали, что семья живет в очень трудных условиях и вынуждена ютиться в двух маленьких комнатах. Глава семьи работает, но с трудом справляется с грузом бытовых проблем.

Игорь Додон подарил детям игрушки, школьные принадлежности, спортивные костюмы, а родителям – стиральную машину и финансовую помощь в размере 20 тысяч леев. Кроме того, в знак высокой оценки заслуг Аделы Паскарь в деле укрепления института семьи глава государства вручил ей Почетный диплом Президента Республики Молдова. Президент пообещал семье, что  в скором времени поедет в их село и проверит на месте возможности решения их жилищной проблемы.

– Считаю, что мы должны оказывать поддержку многодетным семьям нашей страны, а предоставляемая государством материальная помощь должна обеспечивать им достойную жизнь, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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