Президент протянул руку помощи семье, от которой власти потребовали вернуть выделенные государством для лечения ребенка деньги (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства из прессы узнал о вопиющем случае с семьей Паскарь из села Суворовка Фалештского района. На семью Паскарь, в которой растут 11 детей, подали в суд после того, как власти потребовали от них вернуть материальную помощь в размере 6 тысяч леев, ранее выданную государством для лечения дочери, попавшей в реанимацию.

Глава государства решил пригласить эту семью в президентуру и предложить им необходимую помощь. Родители Адела и Сергей рассказали, что семья живет в очень трудных условиях и вынуждена ютиться в двух маленьких комнатах. Глава семьи работает, но с трудом справляется с грузом бытовых проблем.

Игорь Додон подарил детям игрушки, школьные принадлежности, спортивные костюмы, а родителям – стиральную машину и финансовую помощь в размере 20 тысяч леев. Кроме того, в знак высокой оценки заслуг Аделы Паскарь в деле укрепления института семьи глава государства вручил ей Почетный диплом Президента Республики Молдова. Президент пообещал семье, что в скором времени поедет в их село и проверит на месте возможности решения их жилищной проблемы.

– Считаю, что мы должны оказывать поддержку многодетным семьям нашей страны, а предоставляемая государством материальная помощь должна обеспечивать им достойную жизнь, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.