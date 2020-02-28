Президент просит граждан сохранять спокойствие: «Паника может навредить больше, чем сам коронавирус» (ВИДЕО)

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Коронавирус – вызов не только для Молдовы, но и для большинства стран мира. Власти предпринимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать риски появления этого вируса на территории нашего государства, и просят граждан не паниковать.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках очередного выпуска платформы «Президент отвечает».

⁃ Будем честными, никто от этого не застрахован. Есть много случаев в Италии, где находятся 200 тысяч наших граждан, наша диаспора. Кто-то говорил, что они начнут массово возвращаться домой. Я был на этой неделе в аэропорту – молдаване не возвращаются массово домой, несмотря на риски в Италии. Хочу четко заявить: мы не станем закрывать границы. Приезжающие в случае очевидного риска, если проявятся симптомы, будут помещены в карантин. Но я категорически против запрета молдаванам возвращаться домой, – заявил он.

Говоря о попытках спекулянтов повысить на фоне этой ситуации цены на маски или лекарства, Игорь Додон напомнил экономическим агентам, что во всех аптеках пройдут проверки.

⁃ Получите по рукам, если попытаетесь делать бизнес на нуждах людей. Не издевайтесь над людьми, не пытайтесь воспользоваться паникой. Кстати, думаю, паника может принести больший вред, чем сам коронавирус. Если начнем паниковать, как в некоторых странах – магазины, аптеки, перекрытые улицы – негативный эффект будет гораздо больше. Давайте будем спокойны и внимательны. Если появляются симптомы – обращайтесь к врачам. Они профессионалы и обеспечены всем необходимым, чтобы минимизировать риск и найти решение при появлении первых симптомов. Здоровья вам, занимайтесь спортом, – подытожил он.