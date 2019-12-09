Президент промульгировал законы об индексации пенсий два раза в год и о выделении пособия в размере 700 леев более 590 тысячам граждан

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Игорь Додон сегодня промульгировал два очень важных социальных законопроекта, выдвинутых по инициативе Президента Республики Молдова.

В частности, речь идет о законе, который регламентирует индексирование пенсий дважды в год, первое – 1 апреля, для всех получателей пенсий в соответствии с уже существующей формулой. Второе индексирование будет сделано 1 октября для тех получателей, чьи пенсии не превышают минимального прожиточного минимума. Глава государства продвигал этот законопроект с 2015 года, когда был депутатом парламента.

Второй закон дает право на единовременную выплату пособия в размере 700 леев всем лицам, чья пенсия не превышает двух тысяч леев. Эту помощь получат более 590 тысяч граждан, включая получателей пенсий по инвалидности и пенсий по случаю потери кормильца. Оба закона вступят в силу 1 января 2020 года.

– Сердечно благодарю депутатов за поддержку этих законопроектов, которых так долго ждали граждане. Продолжаем работать для людей, делая конкретные шаги и достигая положительных результатов для них. В дальнейшем мы придем с новыми решениями для урегулирования проблем, с которыми сталкиваются граждане, – отметил президент на своей странице в соцсети.