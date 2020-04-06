Президент промульгировал Закон о принятии мер в поддержку граждан и предпринимателей (ФОТО)

– Увеличение размера пособия по безработице, предлагаемый минимальный размер – 2775 леев;

– Выделение пособия по безработице в размере 2775 леев для лиц, которые зарегистрировались в качестве безработных, но не соответствуют критериям для получения пособия (расширение категорий получателей);

– Поддержка социально уязвимых семей посредством:

1. Увеличения минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1107 леев до 1300 леев на период действия чрезвычайного положения,

2. Увеличения размера минимально гарантированного ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 50% (553 лея) до 75% (975 леев).

– Субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты/пособия в случае технической безработицы или простоя, 100%/60% налогов и отчислений, связанных с выплаченными зарплатами/пособиями, в зависимости от причин приостановки деятельности.

– Вычеты по платежам за патенты их обладателям, которые приостановили на период чрезвычайного положения.

– Возврат социальных отчислений в фиксированном размере обладателям патентов, лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью и приостановившим деятельность на период чрезвычайного положения.

– Снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг).

– Продление до 25 июля срока оплаты местных налогов для экономических агентов, которые приостановили свою деятельность на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

– Консолидация расходов Фонда социальной поддержки населения и так далее.