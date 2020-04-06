Президент промульгировал Закон о принятии мер в поддержку граждан и предпринимателей (ФОТО)

Сегодня Игорь Додон промульгировал Закон о принятии некоторых мер по поддержке граждан и деятельности предприятий в период чрезвычайного положения и изменении ряда нормативных актов, по которым правительство взяло на себя обязательства перед парламентом. Разработка и принятие настоящего Закона путем взятия правительством ответственности на себя перед парламентом обусловлены эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19 и ее последствиями для национальной экономики.
Основные положения Закона следующие:
– Увеличение размера пособия по безработице, предлагаемый минимальный размер – 2775 леев;
– Выделение пособия по безработице в размере 2775 леев для лиц, которые зарегистрировались в качестве безработных, но не соответствуют критериям для получения пособия (расширение категорий получателей);
– Поддержка социально уязвимых семей посредством:
1. Увеличения минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1107 леев до 1300 леев на период действия чрезвычайного положения,
2. Увеличения размера минимально гарантированного ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 50% (553 лея) до 75% (975 леев).
– Субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты/пособия в случае технической безработицы или простоя, 100%/60% налогов и отчислений, связанных с выплаченными зарплатами/пособиями, в зависимости от причин приостановки деятельности.
– Вычеты по платежам за патенты их обладателям, которые приостановили на период чрезвычайного положения.
– Возврат социальных отчислений в фиксированном размере обладателям патентов, лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью и приостановившим деятельность на период чрезвычайного положения.
– Снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг).
– Продление до 25 июля срока оплаты местных налогов для экономических агентов, которые приостановили свою деятельность на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
– Консолидация расходов Фонда социальной поддержки населения и так далее.
Положения данного Закона представляют собой комплекс совместных мер по ослаблению негативных последствий распространения инфекции COVID-19.
Текст Закона будет опубликован 7 апреля в Monitorul Oficial.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.