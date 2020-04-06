Президент промульгировал Закон о принятии мер в поддержку граждан и предпринимателей (ФОТО)

Президент промульгировал Закон о принятии мер в поддержку граждан и предпринимателей (ФОТО)

Сегодня Игорь Додон промульгировал Закон о принятии некоторых мер по поддержке граждан и деятельности предприятий в период чрезвычайного положения и изменении ряда нормативных актов, по которым правительство взяло на себя обязательства перед парламентом. Разработка и принятие настоящего Закона путем взятия правительством ответственности на себя перед парламентом обусловлены эпидемиологической ситуацией, вызванной инфекцией COVID-19 и ее последствиями для национальной экономики.

Основные положения Закона следующие:

– Увеличение размера пособия по безработице, предлагаемый минимальный размер – 2775 леев;

– Выделение пособия по безработице в размере 2775 леев для лиц, которые зарегистрировались в качестве безработных, но не соответствуют критериям для получения пособия (расширение категорий получателей);

Поддержка социально уязвимых семей посредством:

1. Увеличения минимально гарантированного ежемесячного дохода с 1107 леев до 1300 леев на период действия чрезвычайного положения,

2. Увеличения размера минимально гарантированного ежемесячного пособия на каждого ребёнка с 50% (553 лея) до 75% (975 леев). 

– Субсидирование расходов, связанных с выплатой зарплаты/пособия в случае технической безработицы или простоя, 100%/60% налогов и отчислений, связанных с выплаченными зарплатами/пособиями, в зависимости от причин приостановки деятельности.

– Вычеты по платежам за патенты их обладателям, которые приостановили на период чрезвычайного положения.

– Возврат социальных отчислений в фиксированном размере обладателям патентов, лицам, занимающимся индивидуальной деятельностью и приостановившим деятельность на период чрезвычайного положения.

– Снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг).

– Продление до 25 июля срока оплаты местных налогов для экономических агентов, которые приостановили свою деятельность на основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

– Консолидация расходов Фонда социальной поддержки населения и так далее.

Положения данного Закона представляют собой комплекс совместных мер по ослаблению негативных последствий распространения инфекции COVID-19.

Текст Закона будет опубликован 7 апреля в Monitorul Oficial.

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