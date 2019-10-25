Президент прокомментировал последние события в судебной системе

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Глава государства обеспокоен последними событиями в судебной системе. Игорь Додон отмечает, что юридическое сообщество всё больше склоняется к неконструктивным позициям. Сегодня нам, как никогда, необходима консолидация всех сил для установления свободной от любого давления, каким бы оно ни было, юстиции, уверен президент.

– Очевидно, что начатая реформа должна продвигаться и поддерживаться всеми возможными путями. Но снова подчеркиваю: она должна в полной мере соответствовать конституционности и плюрализму мнений, которые являются фундаментом демократии в правовом государстве. Я не позволю, чтобы это стало платформой для политических или юридических манипуляций, которые могут дискредитировать саму реформу, – отметил Додон.

Глава государства считает, что в сложившейся сложной конъюнктуре оптимальным решением станут спокойные и уравновешенные рассуждения на благо всего общества, а роль Высшего совета магистратуры, в который должны войти неподкупные, заслуживающие доверия люди, становится решающей. Только такому составу ВСМ можно доверить задачу дальнейшего исполнения судебной реформы в полном соответствии с мнением Венецианской комиссии, добавил президент.

– Поэтому призываю все стороны, вовлеченные в этот процесс, принимать все свои решения, основываясь на искренних намерениях реформировать систему юстиции и в строгом соответствии с международными стандартами, к которым мы ранее присоединились. Жизненно важно в этот момент найти компромисс, который позволит избежать раскола судебного органа и примирить расхождения во взглядах. Именно исходя из этих соображений, в отношении Всеобщего собрания судей, на котором должны быть избраны члены ВСМ, не должно быть ни единого подозрения по поводу законности созыва, кворума и обоснованности принятых решений. Нельзя отрицать право судей мирно собираться для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, но эти собрания должны быть созваны строго в соответствии с нормами закона, – добавил Игорь Додон.

Именно по этим причинам глава государства выступает за учреждение ВСМ законным способом, после всеобъемлющих и прозрачных консультаций со всеми заинтересованными сторонами, с участием экспертов в этой области, чтобы исключить любые кулуарные договоренности и игры и создать предпосылки для того, чтобы в состав Совета вошли самые честные, уважаемые и заслуженные судьи.