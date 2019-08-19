Президент прокомментировал избрание Владимира Цуркана на должность председателя КС

Президент прокомментировал избрание Владимира Цуркана на должность председателя КС

Самой правильной и взвешенной позицией политических деятелей станет нейтральная и беспристрастная оценка внутренних процессов, происходящих в КС, без каких-либо личных предпочтений или публично проявленной неприязни. Об этом президент страны Игорь Додон написал на своей странице в соцсети в связи с избранием председателя Конституционного суда Молдовы. 

– Решения и выборы коллегии судей КС находятся вне политического влияния. Только так, когда у судей будет политический иммунитет и профессиональная эффективность, мы сможем реализовать истинную реформу юстиции, – отметил он. 

Глава государства также подчеркнул, что как президент страны, он принял к сведению решение КС, что он ценит высокие профессиональные качества Владимира Цуркана и рассчитывает на достойную деятельность Конституционного суда.

 

 

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