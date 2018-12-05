Президент произвел традиционный полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости (ВИДЕО)

Президент произвел традиционный полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости (ВИДЕО)

Глава государства поделился впечатлениями от первого дня рабочего визита в Санкт-Петербург. 

Как отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети, “Санкт-Петербург – уникальный город, красивый и величественный. Обычно суровый, сегодня он радостно приветствовал нас теплыми лучами солнца”.

– Между рабочими встречами с руководством Санкт-Петербурга, деловыми кругами и молдавской диаспорой удостоился чести выполнить традиционный полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости, который раздается каждый день, в 12:00, начиная с 1873 года, – рассказал он. 

Завтра у президента предстоят не менее важные встречи и мероприятия. Молдова впервые в качестве наблюдателя примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС. Также пройдёт неформальная встреча лидеров СНГ.

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