Президент проинспектировал вместе с башканом Гагаузии строительство футбольного стадиона в Комрате (ФОТО, ВИДЕО)

Президент проинспектировал вместе с башканом Гагаузии строительство футбольного стадиона в Комрате (ФОТО, ВИДЕО)

Во вторник Игорь Додон отправился с рабочей поездкой в Гагаузскую автономию, где у главы государства запланированы несколько встреч.

Первый пункт повестки – инспектирование, вместе с башканом Гагаузии Ириной Влах, строительства футбольного стадиона в Комрате. Решение о возведении этого объекта было принято в ходе официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну в октябре 2018 года. Тогда в ходе посещения Гагаузии Эрдоган дал обещание подарить Комрату новый стадион.

Сегодня спортивный объект строится нашими турецкими партнерами и завершен примерно наполовину, суммарный объем инвестиций составит около 7 млн. евро, сообщил Игорь Додон. Торжественное открытие планируется летом нынешнего года. Стадион будет вмещать 5 тысяч зрителей, а строящийся рядом спортивный зал рассчитан на 120 человек.

– Приветствовал высокие темпы строительства и поблагодарил наших турецких друзей за помощь в реализации многочисленных проектов в Республике Молдова и Гагаузии в частности. Выразил уверенность в том, что местные любители спорта по достоинству оценят новый объект, – отметил он на своей странице в соцсети. 

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