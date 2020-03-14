Президент проинспектировал КПП «Леушень»: глава государства проверил, как соблюдаются меры борьбы с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон совершил рабочую поездку на контрольно-пропускной пункт «Леушень» на границе с Румынией. Там он ознакомился с условиями работы в кризисной ситуации, вызванной вирусом COVID-19.

Глава государства вместе с Министром внутренних дел Павлом Войку, начальником Пограничной полиции Корнелиу Грозой и генеральным директором Таможенной службы Серджиу Бурдужей проинспектировали территорию КПП. Так, они проверили уровень применения особых мер, предписанных правительством в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. После визита президент констатировал функционирование контрольно-пропускного пункта и его персонала в особом режиме.

– Каждый сотрудник строго выполняет должностные обязанности, но и соблюдает меры предосторожности при контакте с гражданами, перемещающимися через границу: персонал одет в индивидуальные защитные костюмы, работает в масках и перчатках, а прибывающим в страну измеряют температуру при помощи термосканера и просят их изложить достоверную информацию о прошедшей поездке. Кроме того, на видимых местах помещена информация о гигиенических и профилактических мерах, а вместе с паспортами гражданам выдают буклеты с рекомендациями специалистов. Люди с пониманием относятся к проводимым властями процедурам, – написал Додон на своей странице в социальной сети.

Главу государства проинформировали о том, что за последние дни пассажиропоток существенно сократился. Так, в Республику Молдова за последние сутки въехали 17 218 человек, что на 6,6% меньше предыдущих суток и на 12% меньше, чем в этот день год назад.

В то же время президента заверили в том, что, если другие КПП на границе будут закрыты и трансграничный поток в Леушень возрастет, пограничная полиция и таможенная служба будут работать с максимальной нагрузкой и в постоянной координации с медицинскими работниками с целью снижения риска заражения людей и распространения коронавируса.

Игорь Додон поблагодарил личный состав КПП за эффективную и ответственную работу. Он таже подчеркнул, что полностью доверяет им, и что только совместными усилиями мы сможем успешно преодолеть возникший кризис.