Президент проинспектировал Больницу железнодорожников, которую готовят к приему возможных пациентов с подозрением на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон совершил сегодня инспекционную поездку в Клиническую больницу на улице Георге Кашу, 37, которая более известна в народе как Больница железнодорожников. Вместе с министром здравоохранения, труда и социальной защиты Виорикой Думбрэвяну глава государства проверил готовность учреждения к приему пациентов в случае дальнейшего роста числа заразившихся коронавирусом нового типа.

Президент и министр констатировали наличие в этой больнице 250 мест и шести аппаратов для искусственной вентиляции лёгких. В этом блоке при необходимости могут быть размещены лица, находящиеся под подозрением в наличии у них коронавируса. В случае подтверждения диагноза COVID-19 пациентов немедленно доставят в Инфекционную клиническую больницу имени Тома Чорбэ непосредственно для лечения.

– Поблагодарил администрацию и сотрудников больницы за самоотверженность и добросовестный труд на благо наших людей. Выразил уверенность в том, что совместными усилиями нам удастся добиться урегулирования этой кризисной ситуации, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.