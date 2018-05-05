Президент прогнозирует самый масштабный Марш Победы в Кишиневе за все годы

В Молдове День Победы был, есть и обязательно будет. С таким заявлением в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” выступил Игорь Додон.

Глава государства отметил: к празднованию Дню Победы серьезно и основательно готовятся каждый год. Центральные события разворачиваются 9 Мая, когда десятки тысяч граждан идут единой колонной по главным улицам столицы к Мемориалу воинской славы “Вечность”. Игорь Додон напомнил, что несколько лет назад он вышел с инициативой не политизировать шествие и не приносить на него партийные флаги и другие атрибуты политических формирований.

– В этом году впервые действующий президент страны пойдет единой колонной с гражданами. Я буду участвовать с семьей в шествии и всех к этому призываю. Нас должно быть много, чтобы земля дрожала, – сказал он.

Глава государства считает, что в этом году в Кишиневе на Марш Победы соберется рекордное количество граждан.

– Будет больше, я уверен. Когда люди чувствуют, что их загоняют в угол либо пытаются что запретить, они консолидируются. Когда пытались запретить георгиевские ленты – массово вышли. В этом году были унионисты, другие попытки вбить клин в нашу государственность. Поэтому люди хотят показать свою силу. Я думаю, что в Кишиневе на Марше Победы нас соберется около 100 тысяч, – добавил президент, призвав всех жителей страны к массовому участию в предстоящих мероприятиях.