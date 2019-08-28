Президент продолжает уделять особое внимание семьям (ФОТО, ВИДЕО)

0

В рамках визита во Флорештский район президент решил навестить семью Волковых из села Алексеевка. У них растут пятеро детей, включая двух школьников, а скоро родится еще один ребёнок.

Навестил глава государства и семью Михаила Сокиркэ и Ольги Дамиан из села Думитрень. Они в очень трудных условиях растят четырех детей в возрасте от 2 до 14 лет. От Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” Игорь Додон передал в дар этим семьям продукты питания, игрушки, книги и школьные принадлежности.

Кроме того, президент навестил супружескую пару Михаила и Феодосию Ченушэ из Думитрень. Они связали себя семейными узами 55 лет назад, за эти годы воспитали двоих детей, а сейчас радуются четырем внукам и трем правнукам. Игорь Додон искренне поздравил их, пожелал здоровья и радости, отметив, что они служат достойным для подражания примером многим семьям.

Напомним, что 2019 год объявлен президентским указом Годом семьи.

