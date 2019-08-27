Президент продолжает принимать поздравления с Днем независимости от своих зарубежных коллег (ФОТО)

Президент продолжает принимать поздравления с Днем независимости от своих зарубежных коллег (ФОТО)

Десятки поздравлений со всего земного шара продолжают поступать в адрес главы нашего государства Игоря Додона по случаю отмечаемого сегодня, 27 августа, Дня независимости. 

В частности, президента и весь молдавский народ поздравили: лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Армении Армен Саркисян, президент Австрии Александр Ван дер Беллен и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Также главе государства была передана поздравительная телеграмма от председателя КНР.

Напомним, вчера Игоря Додона поздравили также Владимир Путин и Дональд Трамп.

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