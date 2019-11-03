Президент призывает всех выйти на выборы: Голосуйте за профессионалов, а не за политиканов и истериков! (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон призывает всех жителей нашей страны быть активными сегодня и принять участие в голосовании. Что касается Кишинева, глава государства отметил, что в последние 15 лет здесь сложилась странная ситуация, когда чаще всего голосуют не за кого-то, а против кого-то. Игорь Додон призвал положить конец этой порочной практике, ведь на кону – будущее города и каждого из нас.

– Чаще всего выбирают “меньшее зло” и еще чаще голосуют по геополитическому принципу. Мое послание к кишиневцам очень простое: ни Москва, ни Бухарест, ни Брюссель, ни Киев не наведут у нас, в Кишиневе, порядок. Порядок в Кишиневе наведем мы сами – профессионалы, люди, которые знают, что делать. Хочу вас призвать, дорогие кишиневцы, давайте не будем наступать на те же грабли! Часто кишиневцы шли голосовать и, хотя прекрасно знали, что это – не самый лучший кандидат, выбирали его по геополитическим признакам, чтобы не “не пришла зеленая, желтая, синяя, красная чума”. Может, хватит? Оставим эксперименты и людей, которые устраивают истерики. Разве нам нужно это? Давайте подумаем и сделаем взвешенный выбор. Призываю вас голосовать разумом, а не эмоциями. Результат эмоционального, геополитического голосования мы все видим. Давайте все сегодня проявим мудрость, – сказал он.

Отдельно Игорь Додон обратился к гражданам и на русском языке, также призвав их быть активными.

– Сегодняшнее голосование – очень важно. Если мы будем сидеть дома, всё останется так, как было до сих пор. Я уверен, что 90% недовольны тем, как обстоит сегодня ситуация в Кишиневе. Я призываю вас всех выйти сегодня на голосование. Понимаю, что надоело, обиделись на кого-то, устали, может, от всей этой политики и геополитики. Но я вас очень прошу: сегодня все выходим на выборы! От каждого голоса зависит всё. Голосуйте за тех, кто знает, что нужно сделать в Кишиневе! Не голосуйте за политиканов и за истериков. Это мой призыв к вам! – подытожил он.