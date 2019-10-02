Президент призывает ужесточить наказание для нарушителей ПДД: Предлагаю изучить опыт Беларуси о конфискации автотранспорта

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Правительство и МВД должны в срочном порядке разработать план мер по повышению безопасности дорожного движения. Об этом на своей странице в соцсети написал президент страны Игорь Додон, комментируя прошедшую на днях аварию на Буюканах.

– То, что творится на дорогах нашей страны, показывает крайнюю тревожность ситуации. Если необходимо изменить законодательство, я готов поддержать соответствующие предложения. Например, недавно Президент Беларуси подписал закон, который позволяет конфисковать автотранспорт за частые нарушения ПДД. Предлагаю правительству и депутатам изучить этот опыт, – отметил он.

Кроме того, глава государства призвал водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Напомним, сегодня Игорь Додон встретился с Василе Секриеру, водителем троллейбуса, попавшего в ДТП в столичном секторе Буюканы 30 сентября.